الحماية المدنية بالجيزة: لم نتلق بلاغات بانفجارات على مدار 24 ساعة

قال اللواء مجدى الشلقامى مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إن الأمور مستقرة ولم تشهد المحافظة أية انفجارات على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية ولم يتلقوا اليوم أى بلاغات بشأن العثور على أجسام غريبة أو عبوات ناسفة سواء بالقرب من المبانى الحكومية أو الخاصة أو فى الشوارع ووسائل المواصلات سوى بلاغ سلبى بمنطقة شمال الجيزة.

وأوضح الشلقانى، أن الاستقرار والهدوء يسود المحافظة على مدار الأيام الماضية، وسط إجراءات أمنية وانتشار لضباط المفرقعات فى كل المناطق للتصدى لأية محاولات إرهابية.