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إصابة شخصين فى حادثى سيارتين منفصلتين على طريق الخارجة أسيوط

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إصابة شخصين فى حادثى سيارتين منفصلتين على طريق الخارجة أسيوط إصابة شخصين فى حادثى سيارتين منفصلتين على طريق الخارجة أسيوط
أصيب شخصان فى حادثى سيارتين منفصلين على طريق الخارجة حيث انقلبت الســــيارة رقم (1767 نقل الوادى) بمقطورة رقم (6 الوادى) محملة بالزلط قيادة رجب إسماعيل يوسف حجاج 59 سنة سائق مقيم مركز أشمون المنوفية بسبب اختلال عجلة القيادة بيد قائدها.

نتج عن الحادث إصابة قائد السيارة وتم نقله لمستشفى الخارجة العام، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1262 لسنة 2015م جنح قسم شرطة الخارجة.
>كما اصطدمت ســــيارة بعمود إنارة على طريـــــق أسيوط الخارجة أمام الشركة 8 وبالفحص تبين أن الســــيارة رقم (4224 ملاكى الوادى) قيادة حسين صادق عودة 33 سنة، سائق بعمود إنارة وإتلاف العمود واقتلاعه عن مكانه وكذا إتلاف 3 يافطات مرورية إرشادية كانت بالطريق بسبب اختلال عجلة القيادة بيد قائدها ورد التقرير الطبى من مستشفى الخارجة العام يفيد إصابة قائد السيارة باشتباه كسر بالعمود الفقرى وتم تحويله لمستشفى أسيوط الجامعى وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1269 جنح قسم شرطة الخارجة لسنة 2015م.

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مصر 365