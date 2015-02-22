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وزارة البترول تطرح مزايدة عالمية جديدة للتنقيب فى البحر المتوسط

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وزارة البترول تطرح مزايدة عالمية جديدة للتنقيب فى البحر المتوسط وزارة البترول تطرح مزايدة عالمية جديدة للتنقيب فى البحر المتوسط
قالت وزارة البترول فى بيان اليوم الأحد إنها ستطرح مزايدة عالمية جديدة للتنقيب عن النفط والغاز فى البحر المتوسط، وذكر البيان أن المزايدة تشمل ثمانية قطاعات فى البحر المتوسط بمساحة إجمالية نحو 11849 كيلومترا مربعا. وقال خالد عبد البديع رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) "سنطرح المزايدة قبل نهاية فبراير."

وقال بيان الوزارة "يطرح قطاع البترول المزايدة العالمية الجديدة لعام 2015 للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والتى تضم 8 قطاعات فى البحر المتوسط بمساحة إجمالية حوالى 11849 كيلو متر مربع."

وأضاف أن القطاعات الثمانية هى "قطاع غرب العريش البحرية وقطاع شرق بورسعيد البحرية وقطاع شمال رمانة البحرية وقطاع شمال رأس العش البحرية وقطاع غرب التمساح البحرية وقطاع جنوب تنين البحرية وقطاع شمال الحماد البحرية وقطاع شرق الأسكندرية البحرية."

ونقل البيان عن وزير البترول شريف اسماعيل قوله أن المزيادات العالمية التى تطرحها الهيئة العامة للبترول وشركة جنوب الوادى القابضة للبترول "تسهم فى تأمين احتياجات الاستهلاك المحلى المتنامى من المنتجات البترولية والغازات الطبيعية."

وتطمح لزيادة إنتاجها من النفط والغاز للوفاء بالطلب المتنامى على الطاقة فى السنوات الأخيرة. وتسيطر الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز فى مصر ومنها بي.بى وبي.جى البريطانيتان واينى الإيطالية

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مصر 365

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