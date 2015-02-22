"الاتصالات" تتحقق من قطع خدمات الإنترنت بسبب تركيب كبائن جديدة للفايبر

قال المهندس هشام العلايلى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم ان الجهاز يتفهم جيداً حق الشركة المصرية للاتصالات فى تحديث شبكاتها من خلال تركيب كبائن Msan لما فى ذلك من تأثير إيجابى لتطوير البنية الأساسية لخدمات الاتصالات وتحسين الخدمات المقدمة للمستخدم النهائى.

غير انه اكد على ضرورة ألا يتعارض تحديث الشبكة مع حق المستخدم فى استمرار الخدمات المقدمة له دون انقطاع.

>واكد العلايلى ان الجهاز خاطب الشركة المصرية للاتصالات للوقوف على أسباب انقطاع الخدمات والتأكد من ضرورة الالتزام بالتعليمات التى سبق وأن أصدرها الجهاز للشركة فى يونيو 2014، والخاصة بالإجراءات الواجب اتخاذها فى تركيب كبائن الMSAN.

وشدد على ضرورة إعادة الخدمات الصوتية وخدمات الانترنت لكل المشتركين الذين تم قطع الخدمة عنهم بسبب عمليات التركيب على مستوى الجمهورية، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتفادى قطع الخدمة عن العملاء الجدد.

كما طلب الجهاز من الشركة ضرورة مراجعة إجراءات تركيب كبائن الـMSAN وتفادى تغيير أرقام المستخدمين وضمان عدم تأثر الخدمات المقدمة لهم بسبب تركيب هذه الكبائن.

كما خاطب الجهاز الشركة المصرية للاتصالات بضرورة موافاته بتفاصيل خطة التركيب والإحلال الجديدة للستة شهور المقبلة متضمنة أرقام العملاء المزمع تغيير أرقامهم قبل وبعد التغيير، مع التزام الشركة المصرية للاتصالات بعدم البدء فى تنفيذ خطة الإحلال الجديدة قبل الحصول على الموافقة النهائية من الجهاز.

ويناشد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات مستخدمى الاتصالات بمصر أنه إذا لم يتمكنوا من حل المشكلات والحالات الخاصة بخدمات الاتصالات مع شركات الاتصالات مقدمة الخدمة، فعليهم الاتصال على رقم 155 وسيقوم الجهاز بدراسة هذه الحالات والعمل على حلها.