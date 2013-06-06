افتتاح خط إنتاج مصرى للأدوية المزمنة

تعقد وزارة الصحة مؤتمرا صحفيا بحضور وزير الصحة الدكتور محمد مصطفى حامد وذلك فى افتتاح خط إنتاج مصرى لتصنيع أدوية لعلاج الأمراض المزمنة التى يعانى منها المواطن المصرى المطحون كأمراض السكر وضغط الدم والقلب وغيرها، نتيجة نقص تلك الأدوية أو ارتفاع أسعارها بصورة لا تناسب محدود الدخل، وذلك بمدينة السادس من أكتوبر والتى من خلالها يؤكد الوزير أن صناعة الدواء فى مصر آمنة وعالية المستوى، وتطبق معايير الجودة العالمية تحت شعار تتبناه وزارة الصحة مؤخرا لتشجيع صناعة الأدوية المصرية.

فى حين أكد فيه نقيب صيادلة القاهرة أن خفض التصنيف الائتمانى لمصر أثر سلباً على شراء المادة الخام من الخارج، مما شكل عبئا ثقيلا على الشركات المحلية وقلل من إنتاجها لبعض أصناف الأدوية وأن مثل هذه المصانع وخطوط الإنتاج هى الحل الأمثل لمواجهة مشكلات نقص الدواء وتشغيل العمالة المصرية، وأكد د. منير راضى ارمنيوس رئيس مجلس إدارة شركة حورس، أن الهدف من افتتاح ووضع حجر الأساس لخط الإنتاج المصرى هدفه ليس الربح بقدر تلبية رغبات واحتياجات المواطن المصرى فى ظل الارتفاع الجنونى فى أسعار الدواء، كما سيناقش المؤتمر قضية نقص الدواء فى السوق المصرى ومشاكل تسريح العمالة المصرية.

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