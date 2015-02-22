البرلمان العربي يشارك بمؤتمر الأمن الإقليمي والتحديات بالمنطقة

يشارك البرلمان العربي برئاسة ”احمد بن محمد الجروان” رئيس البرلمان العربي أعمال “مؤتمر الأمن الإقليمى والتحديات التي تواجه الدول العربية “والذي ينظمه المجلس المصري للشؤون الخارجية بالتعاون مع جامعة الدول العربية على مدار يومي 23ــ24 فبراير الجاري.

ويناقش المؤتمر عددا من المحاور منها تنامى ظاهرة الإرهاب والتحديات التى تواجه الأمن العربى والإمكانيات المتاحة لإنشاء منظومة دفاعية وأمنية عربية مشتركة لمواجهة المنظمات الإرهابية، وآفاق الحل السياسى فى دول المنطقة.

ومن خلال مناقشة اعمال المؤتمر يعرض رئيس البرلمان العربي رؤية البرلمان لمواجهة التحديات الراهنة التي تحيط بالمنطقة العربية.