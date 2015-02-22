بالصور.. “عز” قبل استبعاده: «الجميع يعارضنى رغم أننى ذو ثقل اقتصادى وهفيد البلد»

عقد المهندس أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطنى المنحل، مساء أمس السبت، لقاء بعشرات المحامين بمدينة السادات بقاعة الاجتماعات داخل مصنع “سيراميكا الجوهرة” بمدينة السادات .

وأكد أحد المحامين من الحضور أن عز تحدث معهم عن مدى قانونية العزل السياسى وأن المجتمع لن يقبله قائلا ” الجميع يعارضنى فى الترشح على الرغم من كونى ذو ثقل اقتصادى وسوف أفيد الدولة وخير من يجيب مطالب أهالى دائرته خاصة مع وجود علاقات لى بأهالى الدائرة منذ 15 عام ” .

وأضاف عز قائلا ” أن الأحزاب التى تنادى بالعزل السياسى هى من تنادى بالديمقراطية وهو ما يخالف مبادئها ” .

يذكر أن اللجنة العليا للانتخابات بالمنوفية أعلنت، صباح اليوم، استبعاد رجل الأعمال أحمد عز من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس النواب 2015 بدائرة السادات بعدما أعلنت الكشوف النهائية لأسماء المرشحين بدائرة السادات دون أن تضمن اسمه وذلك لعدم استكمال أوراق الترشح.