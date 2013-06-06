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محافظ جنوب سيناء: توصيل المياه لأعلى نقطة فى سانت كاترين لتحسين حياة البدو

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محافظ جنوب سيناء: توصيل المياه لأعلى نقطة فى سانت كاترين لتحسين حياة البدو محافظ جنوب سيناء: توصيل المياه لأعلى نقطة فى سانت كاترين لتحسين حياة البدو

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة نجحت فى تجهيز البنى التحتية اللازمة لتوصيل مياه النيل لأعلى نقطة فى وهى سانت كاترين، فضلاً عن تجهيز محطة لتحلية المياه فى منطقة أبو رديس، وذلك بهدف تحسين الحياة النوعية للبدو.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليوم مع السفير جيمس موران، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر بمحافظ جنوب سيناء للوقوف على آخر التطورات حول المشروعات الممولة من قبل الاتحاد الأوروبى فى المحافظة والتى تبلغ 64 مليون يورو.

وأضاف المحافظ، أنه تم تزويد المحميات الطبيعية فى جنوب سيناء بقوارب للتتبع والرصد وقارب للأبحاث هو الأكبر فى الشرق الأوسط، وكذلك توفير سيارات لإيصال المياه إلى التجمعات البعيدة بهدف تحسين نوعية حياه البدو.
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