السجن 3 سنوات لموظف ضبط بحوزته 40 قطعة حشيش بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد بمعاقبة المتهم "عبد الحكيم أ أ" موظف بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه بعد اتهامه بالاتجار فى الحشيش بدائرة مركز طما.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد النبى كامل وعضوية المستشارين أسامة وجيه وأحمد محمد فراج، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

ترجع وقائع القضية إلى عام 2014 بدائرة مركز طما عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز طما عن قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش بدائرة المركز وترويجها على عملائه.

وبعد تقنين الإجراءات، تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وبعد استئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهم وبحوزته 40 قطعة من الحشيش.

وبمواجهة المتهم اعترف بالاتجار فى المخدرات، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.