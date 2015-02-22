22 مارس.. الحكم فى استشكال تغيير رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حجز الاستشكال المقام من ممدوح سيد عبدالله، رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى، والذى يطالب خلاله بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن اعتماد وتنفيذ قرار مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى بالجلسة رقم 15 بتاريخ 11 نوفمبر الماضى تحت بند ما يستجد من أعمال بالموافقة بالاغلبية بتغيير المستشكل وانتخاب بهاء عطا بدلا منه، للحكم بجلسة 22 مارس المقبل.

واختصم الاستشكال الذى حمل رقم 27022 لسنة 69 ق، كلا من بهاء عطا محمد سليم، ووزير الزراعة، ووكيل أول الزراعة واستصلاح الأراضى، ومحمد محمد على عودة بصفته أمين صندوق الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى، ومدير الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى بصفته.

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