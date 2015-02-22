كيف وصفت الصحف الجزائرية فوز سطيف على الأهلي في السوبر؟

أشادت الصحف الجزائرية بفريق وفاق سطيف بعد فوزه على الأهلي في مباراة السوبر الإفريقي، مؤكدة أنه شرف الجزائر بمنحها اللقب الأول في هذه البطولة.

فما بين مسمى "النسر الأسود" وتجريد الأهلي من لقب السوبر.. يستعرض FilGoal.com لزواره أبرز ما جاء في الصحف الجزائرية عن المباراة.

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وأفادت الصحيفة أن وفاق سطيف ضمن 150 ألف دولار بعد فوزه باللقب وستمنح الإدارة 50 مليون سنتيم لكل لاعب.. بينما صرح مهاجم الفريق عبد الملك زياية عن فرحته بالهدف قائلا: "لم أقلد كريستيانو رونالدو..هذه رقصة شاوية".

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وصرح مدرب الفريق خير الدين ماضوي قائلا: "واصلنا تشريف الجزائر والحارس سفيان خزايرية كان في الموعد".. فيما صرح زياية قائلا:"كنت عند وعدي وسجلت في السوبر".

وأفاد عماد متعب للصحيفة بأن الأهلي أضاع فرصا كثيرة في المباراة، وقام بتهنأة الفريق الجزائري على الفوز.

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وصرح المدرب الجزائري ماضوي قائلا: "الحظ ساندنا وحققنا تاريخ عظيم للجزائر".

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وقال ماضوي للصحيفة: "رفعنا التحدي وأهدينا الجزائر أول لقب في السوبر"، فيما أكد الإسباني خوان كارلوس جاريدو مدرب الأهلي للصحيفة نفسها أن فريقه خسر لقاء شكليا وأن الحظ وقف بجانب سطيف.

بينما قال زياية: "أكدنا أن الوفاق فريق ألقاب وسعيد بهدفي الذي ساهم في التتويج".