مباحث المرور بالقاهرة تضبط عصابة تخصصت فى تزوير الأوراق الخاصة بالسيارات

تمكن ضباط قسم مباحث المرور، من ضبط كل من "هند.م" 43 سنة موظفة، محكوم عليها بالحبس شهر فى القضية رقم 9218 حدائق القبة لسنة 2010 "شيك بدون رصيد" وشقيقتها "شيماء" 45 سنة ربة منزل، سابق اتهامها فى القضية رقم 9866 قصر النيل لسنة 2012"شغب" ومحكوم عليها بالحبس 6 شهور فى القضية رقم 7795 الحدائق لسنة 2012 "خيانة أمانة" لدى تقدمهما لوحدة مرور حدائق القبة للاستعلام عن الإفراج الجمركى وشهادة بيانات سيارة تبين بالفحص أنهما مزوران.

وبالكشف الفنى عن السيارة برقم الشاسيه والموتور تبين أن أصل لوحاتها تحمل أرقام "ا م ج 3367" ماركة كيا سيراتو سوداء اللون موديل 2014 مبلغ بسر قتها فى المحضر رقم 257 جنح مدينة نصر أو لسنة 2015 من قبل مالكها ـ"عبد الرحمن.م.ك".

وبمناقشتهما اعترفتا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة السيارات وتزوير أوراقها بالاشتراك مع كل من "طارق.ع.م" 47 سنة عاطل، و"صلاح.ح.ح" 54 سنة محامى، و"محمد.ع.م" 29 سنة فنى لحام.

وباستهداف الثلاثة ضبطت الشرطة الثالث الرابع وبحوزتهما رخصة قيادة باسم الرابع مزورة مدون بها المهنة رئيس محكمة، و4 شهادات إتمام المراحل الدراسية، وإفراج جمركى لسيارة BMW مزور، و3 شهادات بيانات سيارات منسوب صدورها لإدارة مرور بورسعيد "مزورين 18 ألفا و205جنيهات"، بمواجهتهما أيدا ما جاء بأقوال المتهمتين وتحصلهما على السيارات من المتهم الخامس، فتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق .