قبول أوراق 281 مرشحًا لانتخابات البرلمان فى البحيرة واستبعاد 11 آخرين

أعلن المستشار هلال حلاوة، رئيس محكمة دمنهور، رئيس اللجنة العامة للانتخابات بالبحيرة، اليوم الأحد، الكشوف النهائية للمرشحين لمجلس النواب، موضحا أنه تم قبول أوراق 281 مرشحًا على المقاعد الفردية فى 15 دائرة انتخابية بالمحافظة، فيما استبعد 11 مرشحا، لعدم استيفاء أوراقهم وعدم اللياقة الطبية.

وأكد "حلاوة"، فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع"، أنه تم فحص ملفات المرشحين بمعرفة لجنة من القضاة، وممثل عن مديرية الأمن، ومدير عام الشئون المالية والإدارية بمحكمة دمنهور الابتدائية، لبيان مطابقة شروط الترشح عليه من عدمه، مضيفا أنه يمكن الطعن على قائمة المرشحين خلال 5 أيام وفقا للقانون وقرار اللجنة العليا للانتخابات.