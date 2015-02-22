تموين القليوبية: ضخ 70 ألف أسطوانة بوتاجاز بالمستودعات

أكد جمال السيد وكيل وزارة التموين بالقليوبية، أن وزارة البترول ضخت 70 ألف أسطوانة بوتاجاز لسد العجز ومواجهة احتياجات المواطنين بمستودعات ومنافذ التوزيع على المواطنين بمختلف مدن ومراكز المحافظة بسعر رسمى 8 جنيهات ومن 10 – 13 جنيها للمناطق المحرومة من المستودعات.

وقال وكيل وزارة التموين فى تصريح اليوم الأحد، إن سوء الأحوال الجوية خلال الأيام الماضية وتعطل حركة الشحن فى الموانئ تسبب فى وجود أزمة فى توريد الأسطوانات والاعتماد على المخزون المحلى.. مشيرا إلى استمرار الحملات لضبط تجار السوق السوداء الذين يستغلون الأزمة ويقومون ببيع الأسطوانات للمواطنين بأسعار باهظة.

وتابع أنه تم ضبط أحد المستودعات بقرية ميت السباع ببنها بعد قيامه بالامتناع عن بيع 1120 أسطوانة للمواطنين، للاتجار فيها بالسوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.