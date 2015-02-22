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تأجيل محاكمة 37 متهمًا بالاستيلاء على أموال مصابي الثورة لجلسة 21 مارس المقبل

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تأجيل محاكمة 37 متهمًا بالاستيلاء على أموال مصابي الثورة لجلسة 21 مارس المقبل تأجيل محاكمة 37 متهمًا بالاستيلاء على أموال مصابي الثورة لجلسة 21 مارس المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة 37 متهم بالاستيلاء على أموال مجلس رعاية مصابى وأسر شهداء ثورة يناير، بما يبلغ قيمته 30 ألف جنيه، عن طريق تزوير تقارير طبية للمتهمين على أنهم مصابين خلال أحداث الثورة لجلسة 21 مارس المقبل للقرار السابق.

وطلب المحامى محمد غراب من المحكمة خلال الجلسة التصريح له بالحصول على الكشف الطبى الموقع على موكله المتهم “عمرو حامد ” من الكمسيون الطبى العسكرى.

صدر القرار برئاسة المستشار رأفت المالكي وعضوية المستشارين أسامة جامع ومصطفى البهبيتى، وسكرتارية سعيد عبد الستار ومحمد فريد.

وجهت النيابة للمتهمين محمد حسنى إبراهيم وفاطمة أحمد حسين ومحمد محسن على وأحمد محسن على وفريدة على عثمان وحسام محمد فاروق، وفوزى فوزى عمران وسيد حسين سعيد ومحمد خلف على إبراهيم وحسين حسين سيد ومحمد طارق بدر وإبراهيم ناجى محمد وأبو القاسم محمد أبو القاسم وسامح عادل عبد الله ومحمد سيد أحمد ومجدى حسن على، وسامح حسين صادق ومليك طلعت محمود ومحمد يوسف عبده ونوال أحمد عبد الموجود وشهد حمادة محمد ومحمد حافظ عبد الرحيم ونشوى إسماعيل أبو الحسن ونجوى رمضان عبد الرحمن، وسميحة سعد الدين محمد وأحمد حنفى منصور وعبد الرحمن أحمد محمد وحسام حسن عبد الرازق وإبراهيم عبد العال عبد الجواد ومسعد طارق مسعد ورفعت محمد مؤمن وعمرو حامد أحمد وسعد جابر سليمان ومحمود محمد نبيل وأحمد أمين محمد وكريم صالح محمد وهويدا خليل إبراهيم.

وقالت النيابة إن المتهمين قاموا خلال الفترة من 2011 إلى 2013 بدائرة قسم الدرب الأحمر، بتزوير محررات رسمية بالاشتراك مع مجهول، وهى التقارير الطبية المنسوبة لعدة مستشفيات حكومية واستعملوا تلك المحررات المزورة فى تقديمها للمجلس القومى لرعاية المصابين وأسر شهداء ثورة يناير للاحتجاج بصحتها مع علمهم بتزويرها للاستيلاء على أموال التعويضات المالية المقررة من لمصابي وأسر الشهداء.

 

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