بالصور.. محافظ القاهرة يتفقد حملة رفع الإشغالات والانضباط المروري بمصر الجديدة

تابع د. جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة فى إطار جولاته الميدانية اليومية لكافة مناطق وأحياء القاهرة لتفقد أعمال التطوير والمشروعات والوقوف على حالة الشارع ومدى انضباطه فعاليات الحملة الامنية المكبرة لرفع الاشغالات واعادة الانضباط المرورى بشوارع العاصمة بقيادة اللواء خالد يوسف مدير أمن القاهرة بأحياء مصر الجديدة والنزهة شارك بها مسئولى ادارة مباحث القاهرة والادارة العامة للمرور واللواء طارق الوكيل مدير شرطة مرافق القاهرة ، وشملت الحملة عدة مناطق مثل ميدان روكسى وشارع ابراهيم اللقانى وش الاهرام وش الحجاز ومنطقة الكوربة بمصر الجديدة.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ ازالة كافة الاشغالات واخلاء الارصفة بتلك الشوارع التجارية ، وتحرير أكثر من 70 محضر اشغالات ، ورفع 50 ازالة ادارية مخالفة ، والسيطرة على بؤر الباعة الجائلين بضبط أكثر من 80 بائع متجول ومصادرة 90 أستاند خشبى وحديد و75 تابلوهات خشبية لعرض المنتجات وحجز 25 مدرج خشبى بدون ترخيص و20 تروسيكل ، كما تم اخلاء الارصفة ونهر الطريق من جميع اشغالات تجار الملابس وفرش الاحذية ، وتم خلال الحملة مراجعة تراخيص المحلات واغلاق 17 منشأة مخالفة منها بدون تراخيص ، مع تحرير محاضر بيئة لـ 40 وحدة ادارية ومحل .

كما نجحت الحملة فى قطاع المرور بحظر الانتظار الخاطئ نهائياَ بسحب كافة السيارات المخالفة عن طريق اوناش المرور وتنفيذ 200 كلبشة للسيارات المخالفة والمتروكة على جانبى الطريق ، وتم سحب عدد من رخص السيارات للمخالفة والقبض على 50 سيارة سرفيس ومصادرتها وحجزها لمخالفتها شروط الرخصة .

وأكد المحافظ استمرار شن الحملات المرورية ورفع الاشغالات وازالة المخالفات البنائية على مدار فترات اليوم بكافة مناطق القاهرة الاربعة لاعادة الانضباط لشوارع العاصمة ومواجهة المخالفين وبهدف تحقيق السلامة والامن للمواطنين .

وانتقل المحافظ خلال الجولة لتفقد استمرار العمل صباحا ومساءاَ بخطة التطوير لمحور الميرغنى ، وتابع الاعمال النهائية لاستكمال المرحلة الثانية فى تطوير الشارع والممتدة من احمد تيسير وصولا إلى ميدان السبع عمارات بطول 1.5 كم ، بعد انتهاء المرحلة الأولى منة بطول 1600 متر من شارع الأهرام حتى احمد تيسير ، وتشمل اعمال التطوير فك ورفع قضبان الترام وإنشاء جزر وسطى وأعمال رصف وتجديد الأرصفة وتركيب بلدورات وأحواض زهور بجانب التشجير وأعمال الإنارة والتخطيط المروري ، ووضع العلامات الإرشادية بالمحور .

وأشار المحافظ أن أجهزة المحافظة وعلى رأسها مديرية الطرق تنتهج وتنفذ خطة متكاملة وسريعة لتطوير ورفع كفاءة المحاور الرئيسية بجميع مناطق القاهرة وخاصة المنطقة الشرقية بالكامل .