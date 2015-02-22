بالصور.. احتفالية كبيرة بعيد الخريجين الأول للدفعة الأولى بطب جنوب الوادي

أقيمت، اليوم الأحد، احتفالية عيد الخريجين الأول لتخريج أول دفعة بكلية الطب بجامعة جنوب الوادى، بحضور الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي والدكتور منصور كباش رئيس جامعة أسوان والدكتورة منى مينا نقيب أطباء مصر والدكتور عبد المتين موسي رئيس جامعة جنوب الوادي الأسبق والدكتور حفني إسماعيل نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون التعليم والطلاب والدكتور سيد طه نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة البيئة وشئون المجتمع والدكتور حمدي إسماعيل عميد كلية الطب ولفيف من القيادات الطبية وأعضاء هيئة التدريس وحشد كبير من أولياء الأمور.

وفى كلمتها قدمت الطالبة دعاء أحمد، الشكر بالنيابة عن طلاب الخريجين كل ما ساهم فى إنشاء كلية الطب بقنا التي وفرت علينا الكثير من الجهد والعبء النفسي علينا جميعا ، بينما أعرب الدكتور حمدي حسين عن سعادته بتخريج الدفعة الأولى اليوم وجني ثمار حلم طويل طال انتظاره ساهم فيه الجميع ووجه نصيحة لابناءه أن يجتهدوا ويخلصوا في عملهم وأن يضعوا نصب أعينهم مصلحة المريض ومصلحة مصر وان يتفانوا في عملهم.

وأضاف الدكتور حفني إسماعيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن منظومة الطب بجامعة جنوب الوادي أوشكت على التكامل بعد الموافقة على كلية العلاج الطبيعي وقريبا سيتم الموافقة على كلية الصيدلة مشيرا لجهود الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة فى افتتاح هذه الكليات كما أوصى الطلاب بحسن معاملة أبناء الجنوب والصبر على تحملهم وقدم الشكر لكافة الحضور من القيادات الجامعية والطبية والتنفيذية والدينية.

وأكد الدكتور سيد طه نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة البيئة والمجتمع أن هذه الاحتفالية تعبر عن جهد الكثير من القيادات الذين ساهموا بجهدهم من اجل هذا اليوم الذي طال انتظاره وحصاد جهد واجتهاد من ابنائى الطلاب

> وأوصى الدكتور عبد المتين موسي رئيس الجامعة الأسبق ابنائة الطلاب بان يتعاملوا مع الإنسان وهو في حالة الضعف مع المرض بان يكونوا بلسم الشفاء له كما أذكركم بحسن علاقاتكم بمعلميكم والطب صنعه ولا يعلمك إلا من تمرس فيه وأوصيكم بان يكون ولائكم كل الولاء بمصر ولمهنتك الرفيعة والتمثل بالقدوة الحسنة والعمل على رفعة هذا البلد.

وقالت الدكتورة منى مينا أمين عام نقابة الأطباء انه سعيدة جدا وفخورة بحضور هذا الحفل الرائع وتخريج الدفعة الأولى لطب قنا وأشادت بروح الخريجين وفرحتهم ويكونوا عونا ومددا لهم في النقابة وقدمت الشكر لكافة القيادات وعلى رأسهم الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي وأعضاء النقابة بالأقصر وقنا.

بينما قال الدكتور منصور كباش رئيس جامعة أسوان أن ما نراه اليوم هو فخر لنا جميعا ولأولياء الأمور وقدم الشكر لكل من بذل جهده على مر السنين لإنشاء كلية الطب وشرح مراحل إنشاء كلية الطب والمراحل القاسية في البناء والبدء بالتعاون مع القيادات التنفيذية الى أن وصلنا إلى هذا اليوم ليتوج أبناءنا بهذه الاحتفالية .

ومن جانبه أعرب الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة عن سعادته الكبيرة لهذه الاحتفالية التي سيسطر التاريخ ميعادها لتشهد على مراحل صعبه من اجل الوصول لهذا النجاح وتخرج أبناءنا الطلاب مراحل شارك فيها الجميع بصدق وإخلاص كما ستشهد الجامعة قريبا افتتاح كلية العلاج الطبيعي وبعدها الصيدلية لتكتمل منظومة الطب بالجامعة وهو ما يستحقه أبناء الجنوب وأبناءه مقدما الشكر لكل الحضور وأثنى على جهد أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب فى المستشفيات والكلية متمنيا لهم النجاح والتوفيق .وفى نهاية الحفل تم تكريم الطلاب واعلان تخريج اول دفعة لكلية الطب بعد ان اقسموا جميعا على العمل المتواصل من أجل مصر .