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قبول أوراق 142 مرشحاً بـ"أسوان".. واستبعاد 4 آخرين

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قبول أوراق 142 مرشحاً بـ"أسوان".. واستبعاد 4 آخرين قبول أوراق 142 مرشحاً بـ"أسوان".. واستبعاد 4 آخرين
أعلنت اليوم اللجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية بأسوان قبول أوراق 142 مرشحا للانتخابات البرلمانية المقبلة على المقاعد الفردية فى خمس دوائر انتخابية.

وفى الدائرة الأولى أسوان ومقرها مركز أسوان وأبو سمبل وبندر أسوان والمخصص لها مقعدين تم قبول أوراق 36 مرشح، فيما تم قبول 22 مرشحاً فى الدائرة الثانية "دراو" ومقرها مركز دراو والمخصص لها مقعد واحد. كما تم قبول أوراق 27 مرشحاً للدائرة الثالثة "كوم أمبو".

وفى الدائرة الرابعة "إدفو"، ومقرها مركز إدفو، المخصص لها مقعدين، تم قبول أوراق 42 مرشحاً، فيما تم قبول أوراق 15 مرشحاً فى الدائةر الخامسة "نصر النوبة"، والمخصص لها مقعد واحد.

وأعلنت اللجنة استبعاد أربعة من المتقدمين للترشح لأسباب متعلقة بعدم اسيفاء أوراق الترشح، أو التقارير الطبية.

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