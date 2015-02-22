عبور 38 سفينة قناة السويس اليوم بحمولة 2,6 مليون طن

عبرت قناة السويس اليوم الأحد 38 سفينة بحمولة قدرها 2 مليون و665 ألف طن سفن بضائع صب من الاتجاهين.

وقال طارق حسنين، المتحدث الإعلامى للهيئة، إن قافلة الشمال شهدت عبور 21 سفينة بحمولة قدرها مليون و370 ألف طن وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات التابعة لهونج كونج cscl cotisicocean قدرها 173 ألف طن قادمة من نوتردام إلى ماليزيا.

وعبرت 17 سفينة من اتجاه الجنوب بحمولة قدرها مليون و195 ألف طن وإن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة البضائع البنمية mscoscar بحمولة قدرها 193 ألف طن قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى إسبانيا.