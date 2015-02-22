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حملة إزالات ومتابعة الموقف الضريبى والتموينى بقرية الميمون فى بنى سويف

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حملة إزالات ومتابعة الموقف الضريبى والتموينى بقرية الميمون فى بنى سويف حملة إزالات ومتابعة الموقف الضريبى والتموينى بقرية الميمون فى بنى سويف
داهمت حملة مكبرة بإشراف اللواء محمد أبو طالب مدير أمن بنى سويف قرية الميمون، بتشكيلات من قوات الأمن والشرطة ومدرعات الجيش ومسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى وإدارتى الضرائب والتموين.

وأزالت معدات ولوادر الوحدة التعديات (تندات وبروز المحلات التجارية والمطاعم والمخابز والمنازل) بالإضافة إلى متابعة ومراجعة الموقف الضريبى للمحال والمنشآت الخاصة والتفتيش على المخابز.

شارك فى الحملة اللواءان رضا السيد حكمدار المديرية وزكريا أبو زينة مدير المباحث الجنائية والمقدم محمد البرنس رئيس مباحث مركز شرطة الواسطى والعميد أحمد عيطه الوحدة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى والعشرات من الضباط والأفراد والموظفين.

وتضم قرية الميمون أكبر تكتل إخوانى وشنت قوات الأمن عدة حملات عليها تم خلالها القبض على العشرات من أعضاء الجماعة المطلوبين فى أعمال تخريب وزرع قنابل وقطع الطريقين الزراعى والسكة الحديد وإشعال النيران فى أحد القطارات.

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مصر 365