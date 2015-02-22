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وزير التعليم: بدء إنشاء مدرسة دولية وأخرى للمتفوقين بالبحر الأحمر

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وزير التعليم: بدء إنشاء مدرسة دولية وأخرى للمتفوقين بالبحر الأحمر وزير التعليم: بدء إنشاء مدرسة دولية وأخرى للمتفوقين بالبحر الأحمر
أكد الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، أنه قد تم وضع حجر أساس لمدرسة للمتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا بمدينة الغردقة، كما تم البدء فى اتخاذ إجراءات إنشاء مدرسة دولية.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية للمؤسسات التعليمية بالمحافظة، والتى بدأت منذ الأمس، ورافقه خلالها السيد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر طه بخيت مدير مديرية البحر الأحمر والقيادات التنفيذية والشعبية ورجال التعليم بالمحافظة، حيث بدأت بافتتاح مدرسة الجوهرة المتميزة للغات بالغردقة، والتى قامت بإنشائها مؤسسة ساويرس لتنمية المجتمع، والتى تتكون من دور أرضى وثلاثة أدوار علوية بعدد 28 فصلا مدرسيا، وبلغت تكلفتها 8 ملايين جنيه.

وفى إطار تطبيق منظومة التعلم الذكى، من خلال التوسع فى إقامة مدارس للمتفوقين، قام سيادته بوضع حجر أساس مدرسة المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا بالغردقة، والتى تتكون من 18 فصلا، وتشمل مبان للإقامة للطلاب والطالبات، ومطاعم ومطابخ وصالة ألعاب ومعامل مجهزة على أحدث الأنظمة العالمية، وتعتبر المدرسة الثالثة على أرض بعد مدرستى 6 أكتوبر للبنين والمعادى للبنات، وتبلغ تكلفة إنشاء المدرسة 35 مليون جنيه على مساحة 115 ألف متر مربع.

ثم انتقل لتفقد موقع مدرسة الغردقة الدولية والتى تقام على مساحة 120 ألف متر بإجمالى 98 فصلا، وبتكلفة إجمالية قدرها 60 مليون جنيه، والتى سيتم العمل بالمرحلة الأولى منها بعدد 42 فصلا مدرسيا بتكلفة 24 مليون جنيه، فى إطار خطة الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتوفير الأبنية التعليمية بالمناطق ذات الاحتياج.

وتفقد الوزير الحالة التعليمية بمدرسة طه حسين الابتدائية بإدارة الغردقة، حيث تفقد سيادته الفصول المدرسية، واختبر طلاب من الصف الثانى الابتدائى بالقراءة والكتابة وأشاد بمستواهم التعليمى وبالتطبيق المتميز لمشروع القرائية وجهود القائمين عليه من الزملاء المعلمين.

كما تفقد مشروع بنك الطعام المقام بنفس المدرسة، والذى يهدف إلى إعداد وجبة غذائية للطلاب بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر وجمعية المستثمرين، حيث تفقد المطبخ وتجهيزاته وطريقة إعداد الوجبة وتأكد من وجود الإشراف الصحى بما يضمن رعاية صحة أبنائنا الطلاب بالمدرسة.

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مصر 365

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