الخارجية تكثف متابعتها لأوضاع المصريين في ليبيا

تواصل وزارة الخارجية تكثيف اتصالاتها لمتابعة أوضاع المصريين في ليبيا وذلك بالتنسيق الكامل مع خلية الأزمة المشكلة من ممثلي الوزارات والأجهزة المعنية في الدولة للعمل على الاطمئنان على وضع المصريين هناك وتسهيل إجراءات عبور وسفر الراغبين في العودة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في هذا الشأن إن الخلية المعنية بتلقي اتصالات واستفسارات المصريين الموجودين في ليبيا وذويهم في مصر تكثف عملها بعد أن تم زيادة إعداد المسئولين بالخلية وفقا لتعليمات وزير الخارجية سامح شكري خلال تفقده أمس لغرفة الأزمات بالأمس بالإضافة إلى توفير خطوط دولية إضافية للتواصل مع المصريين الموجودين في ليبيا وفقا للبلاغات التي ترد من ذويهم داخل مصر.

وأوضح السفير الدكتور بدر عبد العاطى إن الخلية تتلقى الاتصالات والاستفسارات الواردة من المصريين المقيمين في ليبيا وتقديم النصائح والتعليمات لهم وفق المناطق الجغرافية المتواجدين بها حفاظا على أرواحهم مع تفضيل عدم تحرك المصريين من المناطق الآمنة وان تكون التحركات للضرورة القصوى وفى أضيق الحدود وتتم بشكل فردى. أضاف إن غرفة تلقى الاتصالات بوزارة الخارجية تقوم برفع تقاريرها بشكل دوري إلى الخلية إلى تضم ممثلي الوزارات والأجهزة المعنية لمتابعة الموقف واتخاذ القرارات والتوصيات المطلوبة للتعامل مع الأرض وان أجهزة الدولة توافقت على خطة للتعامل مع كافة السيناريوهات المحتملة، وأن التنفيذ مرتبط بالتطورات على الأرض، منوها بما تم يوم الجمعة الماضي حيث تم التنسيق مع وزارة الطيران لإرسال إحدى طائرات الشركة بعد عبور حوالي ١٩٤ مصر إلى تونس لإعادتهم إلى ارض الوطن. وقال المتحدث إن السفارة المصرية في تونس تتابع مع السلطات التونسية المعنية كافة التسهيلات الخاصة بعبور المتواجدين على الجانب الليبي إلى داخل تونس، مؤكدا إن الطاقم القنصلي المصري المتواجد على معبر رأس جدير الحدودي يتولى بالفعل أعمال التنسيق على الأرض سواء مع السلطات المحلية الليبية أو التونسية على جانبي المعبر.

وأهابت الخارجية مجددا بالمصريين بليبيا بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وعدم التحرك خارج مناطق العمل والإقامة، والابتعاد الكامل عن مناطق الاشتباكات والتوتر واللجوء إلى مناطق أكثر أمانا داخل ليبيا. ونبهت إلى انه في حالة استشعار وجود تهديد مباشر على حياة المواطنين فى اى منطقة داخل ليبيا يتعين عليه التحرك بشكل هادئ بعيدا عن هذه المنطقة وعدم التحرك في جماعات واللجوء الي مناطق أكثر هدوءا داخل ليبيا.