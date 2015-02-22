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وزير الزراعة يلتقي وفد «المصرية السعودية لرجال الأعمال»

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وزير الزراعة يلتقي وفد «المصرية السعودية لرجال الأعمال» وزير الزراعة يلتقي وفد «المصرية السعودية لرجال الأعمال»

التقى الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة، السبت، وفداً من الجمعية المصرية لرجال الأعمال، لبحث أولى الإجراءات التنفيذية لزراعة المليون فدان الجديدة، التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح ، وتضمن الاجتماع حضور رؤساء مجالس إدارات 30 شركة سعودية وإماراتية ومصرية بديوان عام الوزارة، تمهيداً للقاء الذي سيجمعهم برئيس الجمهورية.

وقال سلطان الدويش، عضو مجلس إدارة الجمعية، في تصريح له الأحد، إن الاجتماع تضمن عددا من كبريات الشركات، أعضاء الجمعية، مثل شركات «كابيتال كوميونتي، وصافولا، والسعودية المصرية للاستثمار الزراعي والفلاحة»، إلى جانب مؤسسة الخزيم، وشركة الجازع، والأهلي لاستصلاح الأراضي، وشركة شيبسي للصناعات الغذائية، والرحاب للمشروعات، وشركة «في بي أجرو»، وشركة «دي دي إف» السعودية، والقناة للسكر، ومصر إيطاليا، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء، وناداك والظاهرة الإماراتية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وإرادة للاستثمار والطويل لاستصلاح الأراضي.

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