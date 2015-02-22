محافظ المنوفية يتفقد مستشفى قويسنا ويوجه بسرعة تطوير حجرة التحميض بقسم الأشعة

تفقد الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، مستشفي قويسنا المركزى برفقة الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة بالمنوفية والأستاذ طارق عبد المحسن رئيس مركز ومدينة قويسنا والدكتور مجدي جاد مدير المستشفي ، حيث اطمئن محافظ المنوفية علي جودة الخدمة الصحية المقدمة للمرضي والتأكد من توفير كافة التجهيزات والمستلزمات الطبية والأدوية واستعداد الفرق الطبية بالمستشفي للتعامل مع كافة الحالات المرضية نظراً لوقوع المستشفي علي الطريق السريع ( القاهرة – الإسكندرية ).

كما تفقد المحافظ قسم الطوارئ وقسم الأشعة المقطعية والعادية حيث وجه بسرعة تطوير حجرة التحميض وتفقد غرف الملاحظة ( للرجال والحريم ) و قسم التعقيم المركزي والمغسلة و بنك الدم وقسم العلاج الطبيعي وقسم حضانات الأطفال بسعة 21 حضانة تقدم خدمة صحية للأطفال المبتسرين و حديثي الولادة وأيضا تفقد قسم الاطفال والذي زادت سعته من 15 سرير إلي 30 سرير لإستيعاب المزيد من الأطفال المرضي و العيادات الخارجية ( الجلدية ، العظام ، الأنف والأذن والجراحة والرمد ) ، وعلي هامش الجولة التفقدية استمع محافظ المنوفية لطلبات العديد من المواطنين المرضي موجها بسرعة الإستجابة الفورية لهذه الطلبات .

ومن جانبها أكدت وكيل وزارة الصحة بالمنوفية أن محافظة المنوفية حصلت علي المركز الأول علي مستوى الجمهورية في مكافحة العدوي و غرف عزل الأطفال .