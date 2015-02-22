استبعاد 15 مرشحًا لعدم اكتمال أوراقهم الانتخابية بأسيوط

بلغ عدد المرشحين للانتخابات البرلمانية بأسيوط 204 مرشح بعد أن تم استبعاد 15 مرشح بسبب عدم اكتمال اوراقهم.

وقال المستشار جمال عبدالرحمن، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية بمحافظتي أسيوط والوادي الجديد، إن لجنة الفحص استبعدت 15 مرشحا من الانتخابات بسبب عدم اكتمال اوراق ترشحهم ما بين اوراق خاصة بالمؤهل والتجنيد وعدم تسليم الكشف الطبي مشيرا الى أنه من حق المرشحين المستبعدين الطعن خلال ثلاثة أيام في القضاء الاداري والعودة مرة أخرى بحكم قضائي بعد اكتمال اوراقهم الناقصة وسوف يتم بعد الانتهاء من الطعون اعلان الاسماء النهائية والرموز بعد الانتهاء من رموز القوائم.

واضاف عبدالرحمن بانه تم استبعاد مرشحين من مركز ديروط ليبلغ عدد المرشحين به 16 و2 من مركز منفلوط ليصل عدد مرشحيه 19 مرشحا وابوتيج تم استبعاد 3 ليصبح العدد 21 والبداري مرشح واحد ليبلغ العدد 19 ومركز اسيوط تم استبعاد مرشح ليصبح العدد 14 مرشحا وصدفا تم استبعاد مرشح ليصبح العدد 12 مرشح والقوصية تم استبعاد 4 مرشحين ليصبح العدد 19 واستبعاد واحد من مركز ساحل سليم ليصبح العدد 16 مرشح ومدينة أسيوط كما هي ومركز الفتح 18 وأبنوب 19.