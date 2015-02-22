بعد فوزه التاسع بستة أهداف.. ما النتيجة الأكبر في تاريخ جوارديولا؟

فاز جوسيب جوارديولا مدرب بايرن ميونيخ على مضيفه بادربورن بالدوري الألماني 6-0، ليحقق المدرب الإسباني فوزه التاسع في التاريخ بستة أهداف.. فما هي النتيجة الأكبر في تاريخ جوارديولا؟

"بيب" يخوض حاليا الموسم السادس في تاريخه كمدرب، وكان قد فاز مرات عديدة من قبل بفارق كبير من الأهداف على منافسيه.. ولكن تبقى النتيجة الأكبر في تاريخه هي الفوز بتسعة أهداف مع فريقه السابق برشلونة.

9-0

جوارديولا حقق النتيجة الأكبر في تاريخه مع فريق البلوجرانا موسم 2011-2012 بالفوز على نادي هوسبيتاليت 9-0 في الدور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

ولم يشارك في تلك المباراة الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، إذ سجل أهداف البلوجرانا ستة لاعبين هم بيدرو رودريجيز، أندريس إنيستا، شابي هيرنانديز، إيساك كوينكا (2)، تياجو أكانتارا (2) وكريستيان تيو (2).

برشلونة فاز بكأس إسبانيا ذلك الموسم.. وكانت هذه البطولة هي الأخيرة لجوارديولا مع الفريق قبل رحيله.

خماسيات وسداسيات

جوارديولا صاحب الـ44 عاما حقق الفوز 48 مرة على منافسيه بتسجيل خمسة أهداف أو أكثر في المباراة الواحدة.

فاز "بيب" بخمسة أهداف 31 مرة، ستة أهداف 9 مرات، سبعة أهداف 4 مرات، ثمانية أهداف 3 مرات، ومرة وحيدة انتصر بتسعة أهداف هي التي حققها على حساب هوسبيتاليت بكأس إسبانيا.

ويطمح جوارديولا لتحقيق الثلاثية هذا الموسم مع فريق بايرن ميونيخ بالفوز ببطولة الدوري، الكأس ودوري أبطال أوروبا.. إذ فاز بالثلاثية موسم 2008-2009 مع برشلونة.