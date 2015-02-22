سيميوني: الليجا؟ نفكر في صراعنا مع فالنسيا وسيفيليا

(إفي): أكد مدرب أتليتكو مدريد، الأرجنتيني دييجو سيميوني، عقب الفوز بثلاثية نظيفة على ألميريا أنه لا يفكر في لقب الليجا بل في الصراع مع فالنسيا وسيفيليا على المقاعد المؤهلة لدوري الأبطال الأوروبي الموسم المقبل.

وقال سيميوني الذي توج فريقه الموسم الماضي باللقب "لم أكن أعرف نتيجة فالنسيا (قبل اللقاء)، ولكن من الأساسي مواصلة التقدم بشكل منظم في البطولة، الهزيمة امام سلتا فيجو جعلتنا نعود لنقدم الأداء الجيد والنتيجة الجيدة".

وأوضح "نفكر في صراعنا اليومي مع الفريق المثيرة للاهتمام وهما فالنسيا وسيفيليا، لا يمكننا أن نفكر أننا نبعد بثلاث نقاط عن برشلونة في حين يقترب فالنسيا منا (بثلاث نقاط)، وهذا يعني أن الليجا تطورت كثيرا".

وأضاف "سيفيليا لن يستسلم مطلقا، وهو فريق يعمل بشكل جيد للغاية على يد إيمري، وهذا يجعل المنافسة قوية للغاية في الليجا التي نعي تماما أن ريال مدريد وبرشلونة هما الافضل فيها".

وامتدح سيميوني أداء مهاجمه الفرنسي انطوان جريزمان الذي سجل هدفين في لقاء ألميريا "كان رائعا خاصة مع التأقلم مع المجهود الجماعي مثلما فعل أيضا ريباس وأردا وأدريان.. لاعبون من طرازات مختلفة، ويتمتعون بمهارة كبيرة".

ويحتل أتليتكو المركز الثالث برصيد 53 نقطة، بفارق 3 نقاط خلف برشلونة الوصيف وبأربع نقاط مؤقتا عن الريال المتصدر، في حين يحل فالنسيا رابعا برصيد 50 نقطة ومن خلفه سيفيليا بـ45 نقطة.