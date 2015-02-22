سيميوني يؤكد تفاوض أتليتكو معه لتمديد التعاقد: نقيم الأمر بكل سعادة

(إفي): أكد الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب أتليتكو مدريد، وجود عرض من جانب إدارة النادي لتجديد تعاقده لما بعد 2017 ، مشيرا إلى أنه "يقيم العرض بكل سعادة" ويأمل في التوصل لاتفاق "لمواصلة الهدف الممثل في جعل أتليتكو أكثر أهمية".

وصرح المدرب عقب الفوز على ألميريا بثلاثية نظيفة بملعب فيسنتي كالديرون "بالتأكيد أشعر بالراحة هنا، فأنا أحب أتليتكو مدريد كثيرا، نحاول مواصلة هذا المشروع الذي بدأناه قبل ثلاثة أعوام ونقيم مع النادي العرض المقدم بكل سعادة".

وأضاف "اتمنى كما حدث في الماضي أن نتلاقى وأن نستطيع مواصلة هذا المشروع الذي يهدف دوما للتطوير من أتيتكو".

ويحتل أتليتكو المركز الثالث برصيد 53 نقطة، بفارق 3 نقاط خلف برشلونة الوصيف وبأربع نقاط مؤقتا عن ريال مدريد المتصدر.