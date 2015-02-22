ميراندا: الليجا طويلة جدا ولم يتحدد شيء بعد

(إفي): أكد البرازيلي جواو ميراندا مدافع أتليتكو مدريد عقب فوز فريقه على ألميريا (3-0)، على أن الدوري الإسباني "طويل جدا" ولم "يتحدد شيء" بعد مشيرا إلى أن هدفهم القادم يتركز في مواجهة باير ليفركوزن بدوري الأبطال الأوروبي.

وفي تصريحات عقب مباراة التي اقيمت أمس السبت ضمن الجولة الـ24 من الليجا، قال ميراندا "الليجا لازالت طويلة للغاية واعتقد أنه ليس هناك شيء محدد بعد (بترتيب الدوري)، سنفكر في مباراة باير ولاحقا سيفيليا نعلم أن علينا أن نحصد أكبر عدد من النقاط ولكن حينما يتبقى أمامنا خمس جولات من الليجا سنكافح من أجل اللقب أو الحلول بالمركز الثالث أو الثاني".

وعن فوز فريقه على ألميريا، أشاد ميراندا بالروخيبلانكوس و"قوة" مهاجميه وخاصة الفرنسي أنطوان جريزمان والكرواتي ماريو ماندزوكيتش "أعلم اننا دائما سنحرز أهداف بهذين اللاعبين".

وحول مستقبله قال ميراندا إنه "سعيد" بوجوده في صفوف الفريق المدريدي وإنه يريد القيام بعمله "على أكمل وجه".

ويحتل أتليتكو المركز الثالث بالليجا برصيد 53 نقطة، خلف برشلونة الوصيف بثلاث نقاط وبأربع نقاط مؤقتا خلف ريال مدريد المتصدر، في حين يحل فالنسيا رابعا برصيد 50 نقطة ومن خلفه سيفيليا بـ45 نقطة.