جريزمان: أتمنى تقديم المزيد لأتليتكو

(إفي): قال الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم أتليتكو مدريد إنه يواصل التطور مع فريقه، وذلك في تصريحات بعد الفوز بثلاثية على ألميريا بالليجا وتسجيله لهدفين.

وصرح جريزمان عقب اللقاء "نحن سعداء بالنقاط الثلاثة وبمواصلة كوننا أقوياء على ملعبنا. كنا بحاجة للفوز بعد الخسارة في فيجو وعلينا مواصلة العمل"، مشيرا إلى أن الفريق "كان في أوج عطاؤه مع بداية اللقاء وتقدم بهدف مبكر سهل الأمور".

وأضاف "أواصل التطور على المستوى الشخصي وأتمنى تقديم المزيد للفريق. بالتأكيد إذا ما واصلت الاستمتاع بما أقدمه سأبلي بلاء حسنا".

وعن الفريق قال "نريد مواصلة الصعود في الجدول، الآن سنستريح وسنركز في دوري الأبطال الأوروبي (مواصلة باير ليفركوزن الأربعاء)".