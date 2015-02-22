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بيكيه يغيب عن برشلونة في مواجهة جرانادا بسبب الإيقاف

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بيكيه يغيب عن برشلونة في مواجهة جرانادا بسبب الإيقاف بيكيه يغيب عن برشلونة في مواجهة جرانادا بسبب الإيقاف

(إفي): يغيب مدافع برشلونة، الدولي الإسباني جيرارد بيكيه، عن صفوف فريقه في لقاء القادم بالليجا بملعب جرانادا، لوس كارمينيس، لتراكم البطاقات.

كان بيكيه قد حصل على بطاقة صفراء خلال لقاء فريقه السبت أمام ضيفه مالاجا (ق79) لاصطدامه بكوعه بلاعب الفريق المنافس صامويل.

وبهذا الشكل لن يتمكن المدير الفني لويس إنريكي من الدفع ببيكيه في لقاء جرانادا الجولة القادمة، حيث ستكون هذه فرصة جيدة للمدافع مارك بارترا للمشاركة، أو ربما للثنائي خافيير ماسكيرانو- جيريمي ماتيو.

وبسقوطه في فخ الهزيمة أمام مالاجا يفشل برشلونة في الصعود ولو مؤقتا لصدارة الليجا، ليتجمد رصيده عند 56 نقطة، بفارق نقطة خلف ريال مدريد المتصدر والذي سيواجه مضيفه إلتشي بنفس الجولة الـ24 من المسابقة.

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