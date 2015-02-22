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الاتحاد الإيطالي يدعم بارما من أجل إكمال الموسم

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الاتحاد الإيطالي يدعم بارما من أجل إكمال الموسم الاتحاد الإيطالي يدعم بارما من أجل إكمال الموسم

قرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إقراض نادي بارما مبلغ خمسة ملايين يورو حتى يستطيع إكمال الموسم في بطولة الدوري المحلي.

وكان نادي بارما والذي يعاني أزمة مالية حادة قد تتسبب في إفلاسه وهبوطه للدرجة الأدنى بإيطاليا، قد تأجلت مباراته مع أودينيزي لعدم استطاعة النادي توفير نفقات أفراد الأمن في تلك المباراة.

ووفقا لموقع "فوتبول إيطاليا" فقد قرر الاتحاد الإيطالي مساندة النادي حتى يكمل الدوري هذا الموسم، إذ لم يتقاض لاعبوه أجورهم منذ شهر يوليو 2014.

وأفاد الموقع أيضا بأن مصير بارما هذا الموسم لم يتحدد بعد، إذ يقبع النادي حاليا في المركز الأخير بجدول الترتيب وسيفقد نقاطا من رصيده بسبب المخالفات المالية.

وسيكون مصير بارما مرتبطا بتولي النادي إدارة جديدة، تستطيع إعداد الفريق للدرجة الثانية الموسم المقبل، أو سيشهر النادي إفلاسه ويبدأ مشواره من دوري الهواة.

وفي حالة فشل بارما إكمال الموسم الحالي، ستبقى نتائجه السابقة كما هي وستحتسب مبارياته المقبلة كلها 3-0 لصالح منافسيه.

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