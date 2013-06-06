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تمرد المنيا: أرقام التوقيعات تجاوزت الآلاف.. ومستمرون فى الحملة

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تمرد المنيا: أرقام التوقيعات تجاوزت الآلاف.. ومستمرون فى الحملة تمرد المنيا: أرقام التوقيعات تجاوزت الآلاف.. ومستمرون فى الحملة

أكد محمد مختار، المتحدث الإعلامى باسم حملة تمرد بالمنيا، أن أعضاء الحملة بمختلف مراكز المحافظة يعملون بكل جد، ويواصلون جمع التوقيعات، وقريبا سوف ننتهى من معظم قرى المحافظة، مضيفاً أن أهالى تلك القرى يفتحون منازلهم لنا ويقومون بحمايتنا أثناء جمع التوقيعات، مشيرا أن صدى الحملة والتحركات وصل إلى كل منزل فى محافظة المنيا.

وأوضح أن الأرقام لن يتم الإعلان عنها، مؤكداً أنها تجاوزت الآلاف، وستكون معبرة تماماً عن تردى الأوضاع الاقتصادية والسياسية فى البلاد، بالإضافة إلى أنها ستكون معبرة أيضا عن فشل المحافظ فى حل الأزمات.

وأضاف "مختار" أن فريق حملة تمرد يواصل العمل وينزل النجوع والقرى وأن الفريق يتزايد أعداده كل يوم من خلال المتطوعين، بالإضافة إلى مساندة الأحزاب وفتح مقراتها لأعضاء الحملة وقيامها بجمع التوقيعات، مضيفاً أنه لا توجد قرية لم ينزلها أعضاء فريق تمرد أيا كان انتماؤها.

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مصر 365