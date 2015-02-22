قصة إنجاز – نجوم يونايتد يحكون عن ثلاثية ' ممنوع الحديث عنها بأمر السير '

"ربما في زمن آخر كان أرسنال سيهيمن على البطولات، ولكنه جاء في زمن خاطىء".. هكذا يمكن وصف هذا الجيل من مانشستر يونايتد.

• أولي جونار سولشاير: للفوز باللقب، عليك أن تفوز ضد فريق إيطالي..

• داويت يورك: الكثير من إنجازاتي هذا الموسم يعود الفضل فيها لعرضيات بيكام..

• أندي كول: لم نتحدث أبدا عن الثلاثية.. المدرب كان يصاب بالصدمة حين نفعل ذلك..

• أليكس فيرجسون: "عندما بدأ جيجز الركض بالكرة كنت أقول..اذهب..اذهب ".

• أندي كول "كانت أول مرة نلعب فيها نهائي الأبطال، كنا فريقا صغيرا ليست به خبرات كثيرة، لم نكن نعلم ما الذي ينتظرنا في هذه المباراة".

• أولي سولشاير "لا أستطيع تذكر ما قاله لي فيرجسون، فقط دفع بي وطلب مني محاولة التسجيل، لم أركز معه..كان عقلي مشغولا"..

• جاري نيفيل: "كانت أفضل عشرة أيام قضيتها في حياتي"..

لقد كان واحدا من أفضل الفرق على الإطلاق..مانشستر يونايتد 1999.

الفريق الرهيب الذي لا يزال الإنجليزي الوحيد الذي حقق الثلاثية في موسم، إنه يونايتد مع أيقونة التدريب سير أليكس فيرجسون.

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والآن يحين موعدنا مع إنجاز تاريخي، وهذه الحلقة عما حققه مانشستر يونايتد عام 1999..

نسترجع معا ذكرياته مع الأبطال الذين حققوه، من خلال فيلم وثائقي تم تسجيله بواسطة شركة "بيتش إنترناشيونال".

ولنبدأ من مواجهة ربع نهائي دوري الأبطال والتي أطاح فيها يونايتد بالعملاق الإيطالي إنتر ميلان.

"للفوز باللقب، عليك أن تفوز ضد فريق إيطالي"

يقول المهاجم أولي سولشاير عن هذه المباراة: "دائما ما يقولون عليك هزيمة فريق إيطالي حتى تفوز باللقب الأوروبي، إنتر ميلان كان فريقا رائعا ولديه العديد من اللاعبين الممتازين".

يونايتد فاز بهدفين مقابل لا شيء سجلهما النجم التريندادي دوايت يورك بفضل كرات بيكام العرضية التي لا تخطىء أبدا رأس المهاجمين.

يحكي دوايت يورك "العرضيات التي قام بها بيكام سهلت علي الكثير في هذه المباراة، العديد من أهدافي كانت بسبب الكرات الرائعة التي يلعبها بيكام دائما".

يونايتد اتجه إلى مدينة ميلانو من أجل مباراة العودة وهو متقدم 2-0 في النتيجة، مما يصعب مهمة الفريق الإيطالي في المواجهة.

انتهت المباراة بالتعادل 1-1 وتأهل يونايتد للدور نصف النهائي ليقع في طريق عملاق إيطالي آخر هو يوفنتوس.

"الكلام عن الثلاثية ممنوع"

وبدأ وقتها الحديث عن إمكانية التتويج بالثلاثية ذلك الموسم.. الأمر الذي كان ممنوعا داخل أروقة النادي.

يقول أندي كول عن ذلك: "لم نتحدث أبدا عن الثلاثية، كان المدرب يصاب بالصدمة لأن هناك العديد من المباريات مازالت في الموسم".

في مباراة الذهاب من نصف النهائي على ملعب أولد ترافورد سجل ريان جيجز في الثواني الأخيرة هدف التعادل أمام يوفنتوس..

ولم يكن هناك أي وقت للراحة قبل مباراة العودة في تورينو.. المواجهة الآن مع أرسنال في كأس الاتحاد.

"فريق عظيم في زمن خاطئ"

يقول أندي كول عن أرسنال في تلك المباراة: "لقد كان أرسنال فريقا قويا جدا، خط وسطه كان قويا للغاية، ربما في زمن آخر كان أرسنال سيهيمن على البطولات، ولكنه فريق جاء في زمن خاطىء أمام فريق غير عادي لمانشستر يونايتد".

انتهى اللقاء الأول بالتعادل السلبي ولعب الفريقين مباراة إعادة بعدها بثلاثة أيام وفقا لقواعد البطولة مما اضطر فيرجسون لإراحة العديد من اللاعبين بسبب الإجهاد.

فيرجسون لجيجز: اذهب.. اذهب.. اذهبــ

عن المباراة الثانية يحكي السير أليكس فيرجسون: "اللقاء الثاني قمت بالعديد من التغييرات..الناس لا يتذكرون هذا..كان لدينا لقاءا قادما أمام يوفنتوس..لذا تركت خارج الملعب كل من كول، يورك، جيجز وسكولز".

تقدم بيكام ليونايتد.. تعادل دينيس بيركامب لأرسنال.. طًرد روي كين..

ثم أضاع بيركامب ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع تصدى لها بيتر شمايكل ليمتد اللقاء لوقت إضافي.

يقول سولشاير عن ركلة الجزاء: "لو كان بيركامب سجل ركلة الجزاء كان أرسنال سيتفوق علينا ذهنيا في بطولة الدوري أيضا".

بدأ الوقت الإضافي ومع الدقيقة 109 سجل جيجز واحدا من أروع الأهداف في تاريخ الشياطين الحمر.

يحكي فيرجسون "عندما بدأ جيجز الركض بالكرة كنت أقول..اذهب..اذهب، ثم راوغ هذا وذاك، إلى أن وصل لمكان يستطيع التسجيل منه".

وبعد الكأس، استعاد يونايتد لقب الدوري من أرسنال بعدما فقده الموسم السابق..

يونايتد اتجه بعدها بأسبوع لتورينو من أجل مواجهة يوفنتوس، باحثا عن ليلة أخرى رائعة مثل التي حققها أمام أرسنال.

"لم يذهب أحد إلى تورينو وعاد فائزا أبدا"

يقول دينيس إروين عن تلك المباراة: "الكل كان مترددا لأنه لم يذهب أحد إلى تورينو وفاز على يوفنتوس".

وبالفعل كانت البداية الأسوأ ليونايتد على الإطلاق.. يوفنتوس يتقدم 2-0 بعد 11 دقيقة فقط بهدفي فيليبو إنزاجي.

يحكي المهاجم أندي كول "برغم تقدم يوفنتوس، لم نفكر للحظة أننا سنخسر المباراة.. كين أعادنا للقاء مرة أخرى برأسية رائعة".

نجح يونايتد في قلب النتيجة إلى فوز 3-2 ليتأهل للمباراة النهائية بإزاحة فريق إيطالي أخر.

ثم جاءت آخر 10 أيام من الموسم.. يونايتد عليه حسم الدوري بالفوز على توتنام..ونجح في ذلك.

يقول أندي كول صاحب هدف الفوز بتلك المباراة: "المدرب قرر عدم الدفع بي من البداية، طلب مني إجراء الإحماء بعد انتهاء الشوط الأول، ومع أول لمسة في الملعب سجلت الهدف.. لا تستطيع أن تطلب أكثر من هذا".

السفر لبرشلونة حيث ملعب كامب نو كان المحطة الأخيرة حيث مباراة نهائي دوري الأبطال أمام بايرن ميونيخ.

"هل نمت بالأمس"

يحكي أندي كول عن ليلة المباراة"كانت أصعب ليلة في حياتي، لم أستطع النوم..كلنا لم نستطع النوم..في اليوم التالي كنا نسأل بعضنا، هل نمت بالأمس؟".

وتابع "كانت أول مرة نلعب فيها نهائي الأبطال، كنا فريقا صغيرا ليست به خبرات كثيرة، لم نكن نعلم ما الذي ينتظرنا في هذه المباراة".

انطلقت المباراة ومع أول ست دقائق.. تقدم بايرن بهدف ماريو باسلر من ركلة حرة.. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، فلقد فرض الألمان سيطرتهم الكاملة على اللقاء.

يحكي سولشاير "لقد تحكموا في المباراة، أضاعوا العديد من الكرات..إحداهم ارتطمت بالعارضة. .قلت، إذا لم نستقبل هدفا في هذه اللحظات مازال لدينا فرصة الفوز باللقاء".

وتابع النرويجي الذي دخل بديلا في الدقيقة 81 "لا أستطيع تذكر ما قاله لي فيرجسون، فقط دفع بي وطلب مني محاولة تسجيل هدفا، لم أكن مركزا معه..كان عقلي مشغولا متى سيدفع بي في الملعب".

في لحظات درامية قلب يونايتد المباراة بهدفين في الوقت الضائع سجلهما تيدي شيرنجام وسولشاير.

وقال جيجز:"ربما هذه اللحظة هي الأفضل لي في الملاعب.. من اقتراب الخسارة إلى الفوز في آخر لحظة.. كان أمرا رائعا".

لقد كانت عشرة أيام ساحرة ليونايتد، وعند عودة الفريق لمدينة مانشستر كان بانتظاره الآلاف في الشوارع من أجل الاحتفال بهذا الإنجاز التاريخي.

يقول جاري نيفيل: "إذا قلت سأعيد لك هذه العشرة أيام لكي تعيشها مجددا، سأقول إنها كانت أفضل عشرة أيام قضيتها في حياتي".

ويحكي فيرجسون عن الإنجاز"سجلنا في الثواني الأخيرة العديد من المرات، كان لدينا روحا قتالية عالية، لم نيأس أبدا، وعندما كنا نعود في المباريات كان هذا انعكاسا لشخصية الفريق القوية جدا، ومن أجل هذه استحقينا الفوز".

منذ عام 1999، مانشستر يونايتد بقيادة مدربه فيرجسون استمر في حصد البطولات عاما بعد عام، وفي 2008 فاز الفريق مجددا بدوري الأبطال.. ولكن لم يكن ذلك الفريق الاستثنائي الذي حقق الثلاثية.