' كريستيانو إليتشي ' رهان مورينيو الذي يهدد ريال مدريد الليلة

ينتظر ريال مدريد مواجهة سهلة نظريا الليلة على ملعبه سانتياجو برنابيو امام إليتشي في الجولة 24 من الدوري الإسباني، لكن تلك المهمة التي تبدو بسيطة قد يعكر صفوها لاعب من طينة الكبار حاز على إعجاب جوزيه مورينيو بنفسه.

الاسم هو جوناثاس، مهاجم برازيلي واعد، قوي البنية وفارع الطول، استحق لقب "كريستيانو إليتشي" بعد أن سجل نصف أهداف فريقه تقريبا في الليجا في موسمه الأول.

يمثل جوناثاس بارقة أمل وحيدة وسط حطام إليتشي، ذلك الفريق الذي يحتل المركز الـ17 على حافة الهبوط، واعتاد على اهتزاز شباكه بأكبر كم من الأهداف حين يواجه الفرق الكبرى.

نشأ جوناثاس (25 عاما) في كروزيرو ببلاد السامبا، وخاض أول تجربة احترافية مع ألكمار الهولندي، لكن التجربة كانت قصيرة ليكتفي بـ15 مباراة سجل فيها 4 أهداف.

حزم جوناثاس حقائبه الى إيطاليا لينتقل الى صفوف بريشيا الذي قدم معه عروضا جيدة، ليوقع على 16 هدفا في نحو 40 مباراة، ثم تنقل بين أندية أخرى لفترات قصيرة أبرزها تورينو، حتى تعاقد معه بيسكارا في 2014 ومن ثم أعير مباشرة الى إليتشي الصيف الماضي.

وأظهر جوناثاس، الذي مثل منتخب البرازيل للشباب من قبل، إمكانات هائلة في الليجا هذا الموسم، ليسجل 9 أهداف في 20 مباراة، علما بأن إجمالي ما سجله فريقه في الليجا 21 هدفا، فضلا عن تنفيذه لـ5 تمريرات حاسمة على الأقل.

وتشكل مباراة الريال فرصة لجوناثاس لإظهار براعته الهجومية، وإن سجل سيكون أعظم فريق يهز شباكه خلال مسيرته.

وأبدى جوناثاس ثقة كبيرة بالنفس قبل زيارة برنابيو، وحين سؤل عن صدامه المتوقع مع ثنائي الدفاع بيبي ورفائيل فاران أجاب "إنهما أفضل مدافعين على الصعيد العالمي، لكن عند بدء المباراة لن أفكر في ذلك، سأكون أنا الأفضل".

- اهتمام سيفيليا

وينتظر جوناثاس محطة مهمة في فريق كبير للكشف عن إمكاناته بشكل أفضل بدلا من الجهاد الفردي في فرق ضعيفة.

وتشير كافة التقارير الصحفية الى أن سيفيليا هو الأقرب للظفر بخدمات اللاعب البرازيلي الصيف المقبل، وهي خطوة رائعة لا سيما أن تاريخ النادي الأندلسي معروف في إنتاج المهاجمين المتميزين، أمثال مواطنه لويس فابيانو، والمالي فريدريك كانوتيه والإسباني ألفارو نجريدو، والكولومبي كارلوس باكا حاليا.

- رهان مورينيو

ووصل صيت جوناثاس الى الداهية البرتغالي جوزيه مورينيو الذي يفكر به كخليفة مستقبليا للأسطورة الإيفواري ديدييه دروجبا في تشيلسي، خاصة أن أسلوب لعبه يشبه دييجو كوستا هداف الـ"بلوز" الحالي، لكنه ينتظر تطور مستواه مع الوقت.

وبحسب التقارير الصحفية فإن مورينيو أرسل مندوبا الى ملعب كامب نو في مباراة برشلونة وإليتشي الاخيرة لمراقبة أداء جوناثاس، وقد ظهر بشكل مقنع على الصعيد الفردي رغم خسارة فريقه بسداسية.