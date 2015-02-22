أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مونتيلا: صلاح استفاد من مورينيو رغم عدم مشاركته في تشيلسي

Google+ Print
مونتيلا: صلاح استفاد من مورينيو رغم عدم مشاركته في تشيلسي مونتيلا: صلاح استفاد من مورينيو رغم عدم مشاركته في تشيلسي

يؤمن فينشينزو مونتيلا المدير الفني لفيورنتينا أن لاعبه الجديد محمد صلاح استفاد من لعبه تحت قيادة جوزيه مورينيو في تشيلسي، رغم عدم المشاركة كثيرا.

وكان صلاح قد شارك في مباراة توتنام الخميس الماضي والتي تعادل فيها فيورنتينا 1-1 على ملعب الأول في ذهاب دور الـ32 من مسابقة الدوري الأوروبي.

ويلعب فيورنتينا اليوم الأحد أمام تورينو في الجولة الـ24 من الدوري الإيطالي، وهو ما دفع الصحفيين لسؤال مونتيلا حول قدرة صلاح على المشاركة.

وقال مونتيلا في مؤتمر صحفي: "صلاح في حال جيدة، فعمله مع مورينيو جعله يحافظ على لياقته رغم أنه لم يلعب كثيرا".

وتابع "لا أعرف إذا كان قادرا على خوض ثلاث مباريات في أسبوع واحد، سنعرف خلال الساعات المقبلة".

يذكر أن صلاح سجل هدفا وصنع آخر في فوز فيورنتينا على ساسولو 3-1 في الجولة الـ23 من الدوري، في أول مشاركة أساسية مع فريقه الجديد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع