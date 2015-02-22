مونتيلا: صلاح استفاد من مورينيو رغم عدم مشاركته في تشيلسي

يؤمن فينشينزو مونتيلا المدير الفني لفيورنتينا أن لاعبه الجديد محمد صلاح استفاد من لعبه تحت قيادة جوزيه مورينيو في تشيلسي، رغم عدم المشاركة كثيرا.

وكان صلاح قد شارك في مباراة توتنام الخميس الماضي والتي تعادل فيها فيورنتينا 1-1 على ملعب الأول في ذهاب دور الـ32 من مسابقة الدوري الأوروبي.

ويلعب فيورنتينا اليوم الأحد أمام تورينو في الجولة الـ24 من الدوري الإيطالي، وهو ما دفع الصحفيين لسؤال مونتيلا حول قدرة صلاح على المشاركة.

وقال مونتيلا في مؤتمر صحفي: "صلاح في حال جيدة، فعمله مع مورينيو جعله يحافظ على لياقته رغم أنه لم يلعب كثيرا".

وتابع "لا أعرف إذا كان قادرا على خوض ثلاث مباريات في أسبوع واحد، سنعرف خلال الساعات المقبلة".

يذكر أن صلاح سجل هدفا وصنع آخر في فوز فيورنتينا على ساسولو 3-1 في الجولة الـ23 من الدوري، في أول مشاركة أساسية مع فريقه الجديد.