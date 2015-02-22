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القبض على مصرى لحيازته 160 قرصا مخدرا قبل سفره للكويت

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القبض على مصرى لحيازته 160 قرصا مخدرا قبل سفره للكويت القبض على مصرى لحيازته 160 قرصا مخدرا قبل سفره للكويت
أحبطت سلطات التأمين بمطار القاهرة الدولى برئاسة العميد أيمن عبد الفتاح، اليوم الأحد، محاولة سفر مواطن مصرى متوجه إلى الكويت وبحوزته 160 قرصا مخدرا أخفاهم داخل طيات ملابسه، وتم منعه من السفر وتحرير محضر بحقه، تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وأفاد مصدر أمنى بالمطار، بأنه تم الاشتباه فى الراكب "محمود.ل.ف" أثناء إنهاء إجراءات سفره على متن الطائرة التابعة لشركة طيران الجزيرة المتجهة إلى الكويت وبتفتيشه عثر بحوزته على 16 شريطا من عقار الترامادول المخدر أخفاها داخل ملابسه، وتم القبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

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مصر 365