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هرمون النمو قد يساعد على تحسين الاضطرابات المرتبطة بالتوحد

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هرمون النمو قد يساعد على تحسين الاضطرابات المرتبطة بالتوحد هرمون النمو قد يساعد على تحسين الاضطرابات المرتبطة بالتوحد
توصلت الأبحاث الطيبة الحديثة إلى أن هرمون النمو يمكن أن يعمل بشكل كبير على تحسين ضعف الروابط الاجتماعية المرتبطة باضطراب طيف التوحد (ASD) بين المرضى الذين يعانون من متلازمة وراثية ذات الصلة، وفقا لأحدث الأبحاث الطبية التى أجريت فى هذا الصدد.

وتركز نتائج الدراسة على استخدام عامل النمو (IGF-1)، الذى يشابه هرمون الأنسولين، لعلاج متلازمة فيلان – مكديرمد (PMS)، وهو اضطراب ناجم عن حذف أو تحور فى الجينات الخاصة بكروموسوم (22 SHANK3).

وأوضح الباحثون أن معظم مرضى "متلازمة فيلان – مكديرمد (PMS) يعانون أيضا من تأخر النمو، اللغة، فضلا عن العجز فى المهارات الحركية جنبا إلى جنب اضطراب طيف التوحد.

وقال الدكتور ألكسندر كولفزون مدير مركز سافير للتوحد فى مدرسة طب مونت سيناى فى الولايات المتحدة، والمشرف على تطوير الأبحاث، إن الأسباب الوراثية المختلفة لمتلازمة متلازمة فيلان مكديرمد (PMS)، واضطراب طيف التوحد تتلاقى فى العديد من المسارات والإشارات الكهربائية، مما يصبح لها العديد من الآثار الجانبية.

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