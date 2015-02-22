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تنفيذ إزالة 14 حالة تعدٍّ على الرقعة الزراعية بالشرقية

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تنفيذ إزالة 14 حالة تعدٍّ على الرقعة الزراعية بالشرقية تنفيذ إزالة 14 حالة تعدٍّ على الرقعة الزراعية بالشرقية
أكد المهندس جمال العزب، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أنه استمرار للتصدى للتعديات الواقعة على الرقعة الزراعية بمحافظة الشرق، تم اليوم تنفيذ حملة إزالة مكبرة بمركز الزقازيق، بحضور الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، واللواء ممدوح طه رئيس مركز ومدينة الزقازيق والمهندس محمد عبد العزيز مدير عام الحماية بالمديرية والمهندس حمدى غالى مدير الإدارة الزراعية بالزقازيق.

وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، اليوم الأحد، أنه تم تنفيذ حملات إزالة للتعديات على الأرض الزراعية بمراكز المحافظة، أسفرت عن إزالة 14 حالة تعدٍّ لمساحة فدان تقريبًا، لافتا إلى ضرورة التصدى لكل حالات التعدى الجديدة بحزم، بالإضافة لاستمرار إزالة الحالات القديمة حسب القانون.

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