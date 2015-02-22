قائد المنطقة المركزية يتفقد مدارس المنيا لتوفير احتياجاتها قبل الانتخابات

تفقد اللواء أركان حرب، توحيد توفيق، قائد المنطقة المركزية العسكرية، عددًا من المدارس، المقرر تخصيصها كلجان انتخابية، فى انتخابات مجلس النواب، صباح اليوم، وذلك بالتزامن مع إعلان أسماء المرشحين الذين تم قبول أوراقهم.

وقال اللواء أركان حرب توحيد توفيق، على هامش جولته التى رافقه خلالها اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا: "هناك تنسيق كامل مع محافظة المنيا لوضع خطة تأمين لجان الانتخابات، من خلال تفقد ومتابعة المقرات الانتخابية، والاطمئنان على الحالة الأمنية بشكل دورى"، مشيرًا إلى أن تنمية الصعيد تأتى على رأس أولويات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأضاف توفيق "الزيارة هدفها المرور على عدد من المدارس التى من المقرر تخصيصها كمقار انتخابية فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، إلى جانب تقديم الدعم والمساندة لتلك المدارس، وتوفير احتياجاتها من آلات تصوير وغير ذلك".

وقال توفيق إنه من المقرر تفقد قوات التأمين فى نطاق المحافظة، للاطمئنان عليها ومراجعة كافة احتياجاتها ورفع حالة الاستعداد لدى القوات.

من جانبه، أكد اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، أن القوات المسلحة لا تحمى الوطن داخليًا وخارجيًا فحسب بل أيضًا تشارك فى تنمية وصناعة مستقبل الوطن من خلال دعمها ومساندتها لكافة القطاعات، ويأتى فى مقدمة ذلك قطاع التعليم، حيث يحظى باهتمام ورعاية الدولة، موضحًا أن اليوم نشاهد استمرارًا لوحدة الشعب مع قواته المسلحة وجهاز الشرطة والقوات المسلحة لا تترك مكانا إلا ونجدها تبادر بالمساندة والرعاية.

وشملت جولة قائد المنطقة المركزية العسكرية، مدرسة "سواده" الإعدادية المشتركة، ومن المقرر تفقد مدارس بمركز "أبو قرقاص"، ومركز "دير مواس".