ننشر أسماء المرشحين المستبعدين من الانتخابات البرلمانية بالشرقية

حصل اليوم السابع على أسماء المرشحين المستبعدين من كشوف المتقدمين للانتخابات البرلمانية 2015 على 14 دائرة انتخابية بالشرقية وهم 56 مرشحا، أبرزهم اللواء مشهور الطحاوى، وتم استبعادهم لعدم تقديمهم إقرار الذمة المالية، والكشوف الطبية غير منسوبة من المستشفيات المخصصة من قبل اللجنة العامة.

يذكر أن حصيلة المرشحين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم لمقر اللجنة، 360 مرشحاً فردى مستقل على مستوى المحافظة حتى الآن، إضافة إلى 3 قوائم وهى "فى حب مصر"، و"حزب النور" و"صحوة مصر".