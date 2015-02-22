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وزيرة القوى العاملة تختتم زيارتها لـ"سوهاج".. وتتوجه إلى قنا

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وزيرة القوى العاملة تختتم زيارتها لـ"سوهاج".. وتتوجه إلى قنا وزيرة القوى العاملة تختتم زيارتها لـ"سوهاج".. وتتوجه إلى قنا
أنهت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة والوفد المرافق لها زيارتها إلى محافظة سوهاج عقب اجتماعها بأعضاء الغرفة التجارية وبعض رجال الأعمال داخل ديوان عام المحافظة بحضور الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج وعدد من القيادات التنفيدية بالمحافظة.

واستمعت الوزيرة خلال الاجتماع لعدد من المشكلات الخاصة بأصحاب المصانع والمنشآت الموجودة بالمحافظة ووعدت بحلها فى القريب العاجل.

وتقرر إلغاء زيارة الوزيرة والوفد المرافق لها لمصنع الكارتون بالكوثر وزيارة أخرى لمصنع الهلال والنجمة الذهبية للأدوات المنزلية بالكوثر، وذلك قبل أن تتوجه الوزيرة إلى محافظة قنا لاستكمال باقى جولتها بمحافظات الصعيد.

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مصر 365