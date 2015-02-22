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الحكم في طعن فصل أفراد وأمناء الشرطة الملتحين 23 مايو المقبل

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الحكم في طعن فصل أفراد وأمناء الشرطة الملتحين 23 مايو المقبل الحكم في طعن فصل أفراد وأمناء الشرطة الملتحين 23 مايو المقبل

قررت الدائرة التأديبية الرئاسية بمجلس الدولة حجز الطعون المقامة من عدد من أمناء وأفراد الشرطة بوزارة الداخلية، التي طالبوا فيها بوقف قرار إحالتهم إلى مجلس تأديب، وعودتهم إلى العمل بسبب إطلاق لحيتهم للحكم بجلسة ٢٣ مايو المقبل.

وذكرت الطعون أن وزارة الداخلية اعتمدت في توقيع العقوبات على المادة 41 من قانون الشرطة، وهى مادة بها خطأ قانونى، لأنها نصت على معاقبة من يخالف واجبات الوظيفة، وتوقع عليه عدة عقوبات تنتهى بالإحالة إلى الاحتياط، إلا أن هذه المادة لم تحدد ما هي مخالفات الوظيفة.

وأكد عدد من أمناء الشرطة على مخالفة قرار وزير الداخلية للقانون والدستور، لأن إطلاق اللحية من الحريات ومن مبادئ الشريعة الإسلامية التي نص عليها الدستور في المادة الثانية، التي أكدت على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسى للتشريع، كما أن الإحالة إلى الاحتياط مخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها ، وأكدت على الحريات العامة والحريات الشخصية.

كانت المحكمة التأديبية للرئاسة قضت في وقت سابق بإلغاء قرارات إنهاء خدمة أمناء الشرطة المفصولين وببطلان جميع الأحكام العسكرية التي صدرت بناءً على نص المادة ” 99 ” من قانون الشرطة وذلك لصدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها وإعادة جميع المفصولين لعملهم.

 

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