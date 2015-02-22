قبول أوراق 21 مرشح لانتخابات النواب بدائرة بركة السبع بالمنوفية

أعلنت اللجنة العامة للإنتخابات البرلمانية بالمنوفية ، اليوم الأحد، عن أسماء المرشحين المقبول أوراقهم للترشح لإنتخابات مجلس النواب 2015.

وجاء أسماء المرشحين عن دائرة بركة السبع حسب ترتيب ورودهم بالكشوف، (محمد سليمان لاشين-صيدلى) عن حزب المؤتمر، (يوسف عبد الله نصار-محاسب قانونى) مستقل، (على حماد محمود حماد –باحث بالأمانة العامة لمجلس الشعب) حزب المصرين الأحرار، (هشام محمد عبد الواحد-مدير عام سابق بالجهاز المركزى للمحاسبات) حزب مستقبل وطن، (أحمد السيد أبو الروس-مدير عام بالهيئة العامة للطرق والكبارى) مستقل، (العفيفى أيوب عمران-معلم أول) مستقل، (هيثم زكى الكومى-ضابط شرطة سابق) مستقل، (منير محمد مندور-صاحب ومدير شركة العلا للمشروعات الزراعية) مستقل، (أحمد عبد الواحد عطية وشهرته أحمد ماضى-مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة المنوفية) مستقل، (نبيل محمد البرماوى- كبير أخصائين بدرجة مدير عام) مستقل، (أحمد عبد المحسن جزر-محامى) مستقل.

كما شملت (أحمد زكى تمراز-مفتش بالجهاز المركزى للإحصاء) مستقل، (محمد شوقى الرخاوى-لواء شرطة بالمعاش)حزب الوفد الجديد، (سمير على قنديل-خراط خبز) مستقل، (تامر ابراهيم البدرى-محامى) حزبالإصلاح والتنمية، (محمد السعيد ادريس-مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية) حزب الكرامة، (رأفت فؤاد السنباوى-معلم أول) حزب السادات الديمقراطى، (أبو المجد يوسف البنا وشهرته مجدى البنا-مأمور ضرايب) حزب فرسان مصر، (حمدى عبد الفتاح شهاب-فلاح) مستقل، (شبل محمد سليمان المليجى-رئيس خزينة مرور بركة السبع) حزب النور، (محمد محمود لاشين-طبيب عيون) حزب حماة الوطن.