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28 مرشحًا بدائرة أشمون بالمنوفية أبرزهم أبو العز والخشن

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28 مرشحًا بدائرة أشمون بالمنوفية أبرزهم أبو العز والخشن 28 مرشحًا بدائرة أشمون بالمنوفية أبرزهم أبو العز والخشن

مجلس النواب

أعلنت اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة المنوفية الاسماء النهائية لمرشحى الانتخابات البرلمانية بدائرة اشمون للمنافسة على 3 مقاعد .

يتنافس كلا من ” فيصل أبو العز – نائب رئيس شركة الغاز – حزب المصريين الاحرار, محمود الخشن – مزارع – مستقل , صابر أحمد عبد القوى يوسف – مزارع – مستقل, صبحى المنوفى – صاحب مصنع – مستقل, عصام محمد عبد السلام – دكتور باحث مركز البحوث الزراعية – مستقل, إبراهيم رشاد ابو حسن مهندس زراعى – الحزب المصرى الديمقراطى, يوسف مبروك – محامى حر – مستقل, عبد العزيز عبد الله يوسف فلاح حزب بلدى, أحمد رشاد السيد – مستقل, أيمن على عبد العزيز محصل كهرباء – مستقل.

كما شملت سعيد أحمد محمد – حزب مصر بلدى, السيد على عبد الحق – محامى حر – مستقل, عادل أحمد امين على – مهندس تخطيط – مستقل, فايز أبراهيم بركات – صاحب شركة – مستقل, عبد العزيز ابراهيم – مدير عام بالمعاش- مستقل, فوزى عبد الصمد – مراقب عام – مستقل, علاء عثمان- مستقل, اسامة زكريا – محامى حر- مستقل, إيمن منصور – مستقل, محمود محى الدين- مستقل, باسم عبد الله ابو سليمان – مستقل, عبد الحليم محمد عبد الحليم – مستقل, فواد الخولى – لواء شرطة بالمعاش – حزب مصر القومى , عفاف مبروك – مستقل, مسعد عامر صاحب شركة توريدات مستقل, عبد الرحمن انس مستقل, مصطفى الفيشاوى حزب مصر الحديثة, سعيد مهنا ابراهيم مفتش بالضرائب العقارية- مستقل, حسنى الشورة – مدرس – مستقل ” .

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