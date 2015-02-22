28 مرشحًا بدائرة أشمون بالمنوفية أبرزهم أبو العز والخشن

أعلنت اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة المنوفية الاسماء النهائية لمرشحى الانتخابات البرلمانية بدائرة اشمون للمنافسة على 3 مقاعد .

يتنافس كلا من ” فيصل أبو العز – نائب رئيس شركة الغاز – حزب المصريين الاحرار, محمود الخشن – مزارع – مستقل , صابر أحمد عبد القوى يوسف – مزارع – مستقل, صبحى المنوفى – صاحب مصنع – مستقل, عصام محمد عبد السلام – دكتور باحث مركز البحوث الزراعية – مستقل, إبراهيم رشاد ابو حسن مهندس زراعى – الحزب المصرى الديمقراطى, يوسف مبروك – محامى حر – مستقل, عبد العزيز عبد الله يوسف فلاح حزب مصر بلدى, أحمد رشاد السيد – مستقل, أيمن على عبد العزيز محصل كهرباء – مستقل.

كما شملت سعيد أحمد محمد – حزب مصر بلدى, السيد على عبد الحق – محامى حر – مستقل, عادل أحمد امين على – مهندس تخطيط – مستقل, فايز أبراهيم بركات – صاحب شركة – مستقل, عبد العزيز ابراهيم – مدير عام بالمعاش- مستقل, فوزى عبد الصمد – مراقب عام – مستقل, علاء عثمان- مستقل, اسامة زكريا – محامى حر- مستقل, إيمن منصور – مستقل, محمود محى الدين- مستقل, باسم عبد الله ابو سليمان – مستقل, عبد الحليم محمد عبد الحليم – مستقل, فواد الخولى – لواء شرطة بالمعاش – حزب مصر القومى , عفاف مبروك – مستقل, مسعد عامر صاحب شركة توريدات مستقل, عبد الرحمن انس مستقل, مصطفى الفيشاوى حزب مصر الحديثة, سعيد مهنا ابراهيم مفتش بالضرائب العقارية- مستقل, حسنى الشورة – مدرس – مستقل ” .