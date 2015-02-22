طبيب شرعي في أحداث «سجن بورسعيد»: الإصابات كلها نارية ومعظمها بالرأس والصدر

استمعت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة إلي أقوال الدكتور عماد شكري بمصلحة الطب الشرعي .. وقال انه مدير عام بمنطقة القناة وقرر انه مختص بتشريح الجثث وتحديد الاصابات التي أدت إلي الوفاة والمعاينات وذلك يكون بناء علي انتداب النيابة العامة له، مشيرًا إلي أن كل معلوماتهم في مصلحة الطب الشرعي انحصرت بعض الواقعة.

وقال انه قام بتشريح المجني عليهم في تلك الواقعة وتحديدا 8 جثث وكان في مستشفيات ال سليمان ومستشفي المبرة والحميات والعسكري، مشيرًا إلي ان عاونه في تشريح الجثث فني تشريح بمصلحة الطب الشرعي.

واكد ان الاصابات كلها نارية وتختلف من جثة إلي آخري ومعظمها بالرأس والصدر، مشيرًا إلي أن الاصابات حدثت من سلاح ناري من نوعين واحد مششخنة طويل الماسورة واخر من عيار 7 ملي.

والجدير بالذكر أن هذة القضية يحاكم فيها 51 متهما لاتهامهم بقتل الضابط أحمد البلكي وأمين شرطة ايمن العفيفى و 40 أخرين بورسعيد و أصابه اكثر من 150 اخرين.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد محمد الشربينى وعضوية المستشارين سعيد عيسي حسن وبهاء الدين فؤاد توفيق وبحضور كل من طارق كروم ومحمد الجميل وكلاء النيابة وبسكرتارية محمد عبد الستار.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين أنهم خلال أيام 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وأخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم احمد العفيفى عمدا مع سبق الاصرار والترصد.

و اثبتت التحريات ان المتهمين قد عقدوا النيه على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين السلميين وذلك عقب صدور الحكم فى قضية استاد بورسعيد.