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جاريدو يرفض الرحيل إلى إسبانيا تحسبا لعودة الدوري

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جاريدو يرفض الرحيل إلى إسبانيا تحسبا لعودة الدوري جاريدو يرفض الرحيل إلى إسبانيا تحسبا لعودة الدوري

رفض الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للأهلي السفر إلى إسبانيا بعد خسارة كأس السوبر الإفريقي، مفضلا الإشراف على تدريبات الفريق الأحمر بنفسه.

وخسر الأهلي من وفاق سطيف بركلات الترجيح أمس السبت في مباراة كأس السوبر الإفريقي.

وامتلك جاريدو فرصة السفر إلى إسبانيا في إجازة، بسبب عدم وضوح موقف عودة مسابقة الدوري المصري.

وذكر الموقع الرسمي للأهلي أن المدرب الإسباني فضل العودة مع فريقه إلى القاهرة من أجل الإشراف على التدريبات بنفسه، تحسبا لعودة الدوري.

ويبدأ الأهلي مشواره في دوري أبطال إفريقيا أواخر مارس المقبل.

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