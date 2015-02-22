مهاجم سطيف: لم أقلد رونالدو في احتفالي بهدفي في الأهلي

أكد عبد الملك زياية مهاجم وفاق سطيف أنه لم يقلد كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد وذلك في احتفاله بهدفه في مرمى الأهلي بمباراة السوبر الإفريقي.

وكان زياية قد سجل هدف الفريق الجزائري الوحيد بالمباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.

والتي حسمها سطيف في النهاية بركلات الترجيح ليتوج بالسوبر الإفريقي للمرة الأولى في تاريخه على حساب النادي الأهلي.

وصرح صاحب الـ31 عاما لصحيفة النهار الجزائرية قائلا: "لم أقلد كريستيانو رونالدو بعد الهدف".

واستدرك"هذه رقصة شاوية".

ويقصد زياية أنه قام بأداء رقصة شعبية مشهورة بالجزائر مصدرها مدينة شاوية.

شاهد هدف زياية في الأهلي..