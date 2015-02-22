أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مهاجم سطيف: لم أقلد رونالدو في احتفالي بهدفي في الأهلي

Google+ Print
مهاجم سطيف: لم أقلد رونالدو في احتفالي بهدفي في الأهلي مهاجم سطيف: لم أقلد رونالدو في احتفالي بهدفي في الأهلي

أكد عبد الملك زياية مهاجم وفاق سطيف أنه لم يقلد كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد وذلك في احتفاله بهدفه في مرمى الأهلي بمباراة السوبر الإفريقي.

وكان زياية قد سجل هدف الفريق الجزائري الوحيد بالمباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.

والتي حسمها سطيف في النهاية بركلات الترجيح ليتوج بالسوبر الإفريقي للمرة الأولى في تاريخه على حساب النادي الأهلي.

وصرح صاحب الـ31 عاما لصحيفة النهار الجزائرية قائلا: "لم أقلد كريستيانو رونالدو بعد الهدف".

واستدرك"هذه رقصة شاوية".

ويقصد زياية أنه قام بأداء رقصة شعبية مشهورة بالجزائر مصدرها مدينة شاوية.

شاهد هدف زياية في الأهلي..

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع