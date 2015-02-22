مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين فى حادث تصادم بالطريق الصحراوى المنيا

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرين فى حادث تصادم 3 سيارات على الطريق الصحراوى الشرقى بالمنيا.

تلقى اللواء محمد صادق الهلباوى مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء هشام نصر يفيد تلقيه إخطارا من شرطة النجدة يفيد بحدوث تصادم بين 3 سيارات، وأسفر عن مصرع كل من "مصطى قبيل فتحى" 30 سنة سائق مقيم السرارية بسمالوط، ورضا قبيل فتحى تباع 20 سنة مقيم السرارية سمالوط، ومصطفى محمد فتح الله مقيم السرارية 23 سنة عامل)، وإصابة كل من (عادل محمد عبد العظيم) 46 سنة مغاغة شم البحرية مأمور ضرائب مصاب - نيفين محمد إبراهيم 38 سنة مدرسة منشاة فوزية مغاغة - محمد عشرى عبد الغفار 38 سنة سائق، مقيم المنوفية - ياسين نبيل محمد 38 سنة مغاغة).

تم نقل المصابين لمستشفى بنى مزار العام، وتم التحفظ على جثث المتوفين بالوحدة الصحية لقرية بنى خالد، وتمت إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور.