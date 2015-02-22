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اللجنة العليا للانتخابات: قبول 3 قوائم بقطاعات القاهرة والدلتا والصعيد

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اللجنة العليا للانتخابات: قبول 3 قوائم بقطاعات القاهرة والدلتا والصعيد اللجنة العليا للانتخابات: قبول 3 قوائم بقطاعات القاهرة والدلتا والصعيد
أعلنت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، برئاسة المستشار أيمن عباس، أن لجان دوائر قطاعات القوائم قبلت ترشح 3 قوائم فى غرب الدلتا وشرق الدلتا وشمال ووسط وجنوب الصعيد والقاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وهذه القوائم هى؛ "فى حب "، والجبهة الوطنية وحزب النور.

وقال المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة العليا، فى بيانٍ له منذ قليل، إنه تم قبول قائمة صحوة مصر فى 3 قطاعات ولم تقدم فى قطاع شرق الدلتا، وأن القائمة الوطنية "تيار الاستقلال" قُبِلَت فى قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، أما قائمة التحالف الجمهورى قبلت فى قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، واختتم البيان أن قائمة نداء مصر قبلت فى قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد.

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